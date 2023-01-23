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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

‘Nasreddin Hoca’ya büyük ilgi

Serkan Keskin ve Taner Ölmez tiyatro sahnesinde ‘Nasreddin Hoca’ kukla oyunuyla çocuklar için biraraya geliyor. Oyunun Şubat ayı biletleri satışa çıktı.

Giriş: 23.01.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
‘Nasreddin Hoca’ya büyük ilgi
HABERTURK.COM

Işıl Kasapoğlu’nun yazıp, yönettiği ve yaklaşık 20 yıldır sahneye konan kukla oyunu ‘Nasreddin Hoca’ya bu sezon Taner Ölmez dahil oldu. Serkan Keskin, Taner Ölmez, Nilüfer Alptekin ve Sibel Altan’ın yer aldığı kukla oyunu, Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu’nda küçük seyirciler ile buluşuyor.

Taner Ölmez’in anlatıcı rolünü üstlendiği oyunda, Serkan Keskin Nasreddin Hoca’yı canlandırıyor. Çocuklara kuklalarla Nasreddin Hoca hikayelerinin anlatıldığı oyun, başladığı günden bu yana büyük, küçük herkesin beğenisini toplarken yoğun ilgi gören kukla oyununun Şubat ayı biletleri satışa çıktı.

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