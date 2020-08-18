Nasırın tedavi edilebilmesi için iyi bir ayak bakımı gerekmektedir. Nasırın verdiği acının nedeni kalınlaşma değil altında gelişen sinir ve dokulara yapılan baskıların ortaya çıkması sonucunda oluşmasıdır.
Nasırın derin kısımları ‘’V’’ şeklinde olur ve çok baskı uygulanan kısımlarda ortaya çıkması vücudun savunma mekanizmasının bir tepkisidir. Vücut bu baskılardan korunmak için sinirler, kan damar ağları ve yeni doku üretimi yapan derinlerde bulunan deri katmanlarını korumaya almak üzere bu kalınlaşmanın oluşmasını sağlar. Ayakkabı ya da başka bir nedenle maruz kalınan baskı ile etkilenerek nasırın oluşması sonucunda alt dokular etkilenerek ağrı oluşmasına neden olmaktadır.
Nasırlar; parmak araları, üstleri, topuklar, topuk arkaları, topuk altları ayak tabanı gibi bölgelerde ortaya çıkmaktadır. Nasırın oluşma nedenleri; basma bozuklukları, ayağı sıkan ve yoran sert ayakkabılar, ayağın fazla ayakkabının içerisinde uzun süre kalması ve sürekli kullanılma ve baskı sonucu oluşmaktadır.
Nasır Tedavisi
Nasırın tedavisi baskının kaldırılması ile mümkündür. Ayakkabıların tabana uygun olması, basışın düzeltilmesi ve eşit basış şeklinin oluşması ile nasırın oluşması engellenebilir. Oluşan nasırların yok edilmesi ise; birden bire mümkün değildir. Sürekli düzenli olarak nasırın temizlenmesi ve kullanılan nasır bantlarının da devamlı kullanarak süre tanınmasıyla gerçekleşmektedir. Nasırın tek seferde çıkartılması; yenilenmesini sağlar o nedenle; aralıklarla temizlenerek yavaş bir şekilde tedavi edilmesi sağlanmalıdır. Nasır bantları şeker hastaları için sakıncalıdır ve kullanılmamalıdır. Nasırların temizlenmesinden sonra üre içeren nemlendiriciler kullanılması nasırın oluşmasını engellemektedir.
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