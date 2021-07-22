Nasipse Olur filmi oyuncuları kimler? Nasipse Olur konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2020 yılında vizyona giren romantik komedi türündeki Nasipse Olur filmi yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, senaristliğini ise ünlü oyuncu Barış Başar yapmıştır. İşte film hakkında merak edilenler...

NASİPSE OLUR FİLMİ KONUSU

Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

NASİPSE OLUR FİLMİ OYUNCULARI

Algı Eke - Günfer Öztürk

Burak Sevinç - Gökhan Hancioglu

Nur Sürer - Neriman Hancioglu

Zeyno Eracar

Erdem Baş - Nihat

Ünal Yeter

Barış Başar

Hakan Bulut

Yeşim Dalgıçer

Selahattin Taşdöğen

Kıvanç Baran Arslan

Eylem Sezgin

Derya Şen

Aşkım Kapışmak

Sefa Yıldırım