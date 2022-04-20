Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Seyfettin Anıl Yaşar, Ömer Şahbaş, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Sabbah), Cisse, Enes Sağlık (Dk. 64 Cem Çelik), Toni Gomes, Abdullah Aydın, Ahmet Sağat (Dk. 88 Kehinde)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Berkay Tolga Dabanlı, Atila Turan, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 76 Yiğitali Bayrak), Mandjeck, Kolovos, Benhur Keser (Dk. 60 Rasheed), Samed Ali Kaya (Dk. 60 Diop), Gueye

Goller: Dk. 34 Toni Gomes (NasaDoge Menemenspor), Dk. 66 Gueye (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Cisse, Dk. 18 Oğuzhan Çapar, Dk. 69 Abdullah Aydın (NasaDoge Menemenspor), Dk. 40 Mandjeck, Dk. 80 Atila Turan, Dk. 90 Rasheed (Kocaelispor)