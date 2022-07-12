NASA, evrenin en derin görüntüsünü paylaştı!

AA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk tam renkli fotoğraflarını yayınladı. James Webb Teleskobu'nun Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede kaydettiği görüntüler, evrenin en derin ve en keskin kızılötesi fotoğrafı olarak paylaşıldı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü teleskop olan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor. 31 yaşında olan ve çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble'ın, yerini Webb'e bırakması hedefleniyor.

GELECEKTEKİ BİLİMSEL GÖREVLERİN BAŞLANGICI

Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanan ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil ediyor.

Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşıldı.

AA'nın haberine göre; bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor.

Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.