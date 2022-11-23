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Haberler Yaşam NASA'dan asık suratlı 'Güneş' paylaşımı... Bu sefer güldürmedi!

NASA'dan asık suratlı 'Güneş' paylaşımı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş'in 'gülümseyen' fotoğrafını paylaştıktan sonra bu kez de 'asık suratlı' halini gözler önüne serdi

Giriş: 23.11.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL
NASA'dan asık suratlı 'Güneş' paylaşımı... Bu sefer güldürmedi!
NASA'dan yeni paylaşım... Bu sefer 'güldürmedi'
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Güneş'in geçen ay gülümseyen fotoğrafını yayınlayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu kez de asık suratlı halinin görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı.

NASA'ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayın gülümseyen yüzünün ardından Güneş'in modu düşmüş gibi görünüyor" ifadesine yer verildi.

EKİMDE DE GÜLÜMSEYEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI

Gözlemevi, geçtiğimiz haftalarda Güneş'in 'gülümseyen' fotoğrafını paylaşarak "NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i gülerken yakaladı" açıklamasında bulunmuştu.

Ultraviyole ışını yardımıyla görülebilen Güneş'in üzerindeki siyah noktaların koronal boşluklar olarak bilindiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelerde Güneş rüzgarının uzaya daha hızlı yöneldiği aktarılmıştı.

*Haberin görselleri NASA'nın Twitter hesabından alınmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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