NASA'dan 1 milyon dolarlık soru

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NASA'nın olası bir Mars görevi için yapılan gıda planlamasının, tüm ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalacağı düşünülüyordu

NASA da bu soruna yanıt bulmak için Kanada Uzay Ajansı ile bir yarışma düzenlemeye karar verdi. 1 Milyon Dolar ödüle sahip bu yarışmayı kazanmak için yapmanız gereken ise, uzun süreli görevlerde astronotlar için besleyici, lezzetli ve doyurucu gıda üretme teknolojisi üretebilmek.

Deep Space Food Challenge olarak adlandırılan etkinliğe katılanlardan lezzetli, sürdürülebilir ve minimum kaynak gerektiren, aynı zamanda da mümkün olduğunca az atık üretecek gıda üretim teknolojileri ve sistemleri hakkında yenilikçi fikirlerin sunulması bekleniyor.

Geçen Ekim ayında, yarışmanın 1. Aşamasında 18 takım, konseptleri için toplam 450 bin dolar ödül almıştı. Önerilen teknolojiler arasında ekmek gibi yemeye hazır gıdaların üretimi, gıda ürünlerine dönüştürülebilecek tozlar gibi fikirlerden oluşuyordu. Yarışmanın duyurulan 2. aşamasında NASA, hem yeni kişileri hem de mevcut takımları mücadeleye çağırdı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belirtilmedi.