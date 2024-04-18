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        Haberler Dünya NASA Başkanı Nelson'dan çarpıcı iddia: Çin sivil programlarla uzaydaki askeri faaliyetlerini gizliyor

        NASA Başkanı Nelson'dan çarpıcı iddia: Çin sivil programlarla uzaydaki askeri faaliyetlerini gizliyor

        Çin ve ABD arasındaki yarış uzayda da devam ediyor. İki ülke uzaydaki atılımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak NASA Başkanı Bill Nelson, Çin'in sivil programları kullanarak uzay kabiliyetlerini güçlendirdiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 18:36
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        NASA Başkanı'ndan Çin'e dair çarpıcı iddia
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        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, Çin'in sivil programları kullanarak uzaydaki askeri varlığını gizlediğini, bu sayede uzay kabiliyetlerini güçlendirdiğini iddia etti.

        Sky News'ün haberine göre, Nelson, Capitol Hill'de Kongre üyelerine Çin'in uzay faaliyetlerine ilişkin konuştu.

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        Nelson, Çin'in özellikle son 10 yılda uzay alanında olağanüstü ilerleme kaydettiğini ancak bu ilerlemeyi çok gizli şekilde gerçekleştirdiğini belirtti.

        "(Çin'in) Sivil uzay programı olarak adlandırdığı pek çok şeyin askeri program olduğuna inanıyoruz." diyen Nelson, Pekin yönetiminin bu programları kullanarak uzaydaki askeri varlığını gizlediğini öne sürdü.

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        Nelson, Çin'in bu sayede uzay kabiliyetlerini güçlendirdiğini kaydederek ABD'nin "uyanık kalması" gerektiğini söyledi.

        İki ülkenin bu konuda yarış içinde olduğunu ve bu yarışta ABD'nin Çin'den önce Ay'a gitmesi gerektiğini belirten Nelson, "Çin'in ABD'den önce Ay'a gitmesi durumunda uzayın bazı bölgelerini kendi toprağı olarak talep edebileceğini" ifade etti.

        Çin, 2030'dan itibaren Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı, 2050'ye kadar ise Ay'da tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmayı hedefliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #nasa
        #çin
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