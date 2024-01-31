Narsist ne demek? Narsist kişilik bozukluğu ne anlama gelir?

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Bu bozukluk, bireyin ilişkilerinde ve günlük yaşamında sorunlara yol açabilir, çünkü narsistik birey başkalarını manipüle etme, kendi çıkarları doğrultusunda ilişkileri kontrol etme ve sürekli olarak övgü ve hayranlık arayarak dikkat çekme eğilimindedir. Narsist kişilik bozukluğu, bireyin kendi davranışlarına eleştirel bir bakış açısı geliştirmesi ve değiştirmesi zor olduğu için tedavi edilmesi zorlu bir süreç olabilir. Peki, narsist ne demek?

Narsist Ne Demek?

Narsist terimi, aşırı özsaygı ile ilişkilendirilir. Bir kişinin narsistik olması, kendi benliği, yetenekleri ve görünüşü konusundaki aşırı bir hayranlık ve kendini özel hissetme eğilimini içerir. Narsistik bireyler diğer insanların duygularına ve ihtiyaçlarına duyarsız olabilirler, çünkü kendi ihtiyaçları ve istekleri ön planda olma eğilimindedir.

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Narsizm, Yunan mitolojisinde Narssos adlı bir genç erkeğin kendine aşık olması ve kendi yansımasına bakarken ölmesi hikayesinden türemiştir. Bu terim, psikiyatri literatüründe Narcissistic Personality Disorder (Narsistik Kişilik Bozukluğu) olarak bilinen bir kişilik bozukluğunu da tanımlar. Narsistik Kişilik Bozukluğu, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tanısal kılavuzlarına göre, sürekli bir övgü ve hayranlık arayışı, güçlü bir inançta eksiklik ve empati yoksunluğu gibi belirgin özelliklere sahip olan bir kişilik bozukluğu türüdür.

Narsist kişiler başkalarını manipüle etme, kendi çıkarları doğrultusunda ilişkileri kontrol etme ve aşırı övülme ve dikkat arayarak dış dünyayla ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler. Aynı zamanda eleştiriye karşı aşırı hassasiyet gösterebilirler ve başkalarını sürekli olarak üstün olduklarına inandıkları bir dünya görüşü içinde yaşayabilirler. Narsistik davranışlar, bir kişinin iş ve sosyal ilişkilerinde sorunlara neden olabilir ve bu durumun sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmasının zor olabileceği bir gerçektir. Narsizmle baş etmek, profesyonel yardım ve terapi gerektirebilen karmaşık bir süreç olabilir.

İlk Narsist Kimdir?

"Narsist" terimi, kökenini Yunan mitolojisindeki Narcissus karakterinden almaktadır. Ovidius'un "Metamorfozlar" adlı epik şiirinde anlatılan hikaye, bu terimin günlük dilde kullanılmasına ilham kaynağı olmuştur. Narcissus, mitolojik bir genç olarak sadece fiziksel çekiciliği ve güzelliğiyle değil, aynı zamanda kendi yansımasına olan aşırı hayranlığıyla da tanınan bir karakterdir. Mitolojiye göre Narcissus ormanlık bir alanda dolaşırken bir gölet bulur. Suyu içmek için eğildiğinde kendi yansımasını görür. Ancak bu yansıma karşısında büyülenir ve kendi güzelliğine duyduğu aşkla sarhoş olur. Kusursuz yansıması karşısında gerçek dünyayı unutan Narcissus, kendi aşkına tutsak bir şekilde göletteki suyun kenarında zaman geçirir.

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Narcissus'un hikayesi, kendi benliğine aşırı bir hayranlık, grandiyözite ve başkalarını küçümseme gibi narsistik özellikleri sembolize eder. Bu mitolojik karakterin yaşadıkları, zaman içinde "narsist" teriminin anlamını şekillendirmiştir. "Narsist" terimi, günümüzde bireyin kendi benliğine aşırı bir hayranlık, başkalarını küçümseme ve empati eksikliği gibi narsistik kişilik özelliklerini tanımlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Narcissus'un mitolojik hikayesi, modern psikoloji ve psikiyatride narsistik kişilik bozukluğunu anlamada temel bir referans noktası olmuştur. Bu hikaye, insan psikolojisinin derinliklerine inerek kendi benliğine aşırı hayranlık duyan ve başkalarını dikkate almayan narsistik eğilimleri resmetmektedir.

Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsistik kişilik bozukluğu (NKB), Amerikan Psikiyatri Birliği'nin tanısal kılavuzları olan DSM-5'e göre sınıflandırılan bir kişilik bozukluğu türüdür. Bu bozukluk bireyin aşırı bir özsaygı, grandiyözite, empati eksikliği ve sürekli bir başkalarını manipüle etme arzusu gibi belirgin özelliklere sahip olmasıyla karakterizedir. Narsistik bireyler kendi önemlerini, yeteneklerini ve başarılarını abartarak diğer insanları küçümseyerek ve sürekli olarak övgü ve hayranlık arayarak dikkat çekerler. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireylerin temel özellikleri şunlardır:

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Grandiyözite ve aşırı özsaygı: Narsistik bireyler kendilerini olağanüstü, özel veya benzersiz olarak görmeye eğilimlidirler. Aşırı bir özsaygı ve grandiyözite içinde yaşarlar.

Empati Eksikliği: NKB'ye sahip kişiler, başkalarının duygularını anlama ve onlarla empati kurma konusunda zorluk yaşarlar. İlişkilerinde diğer insanların ihtiyaçlarına duyarsızdırlar.

Sürekli hayranlık arayışı: Narsistik bireyler, sürekli olarak dikkat, övgü ve hayranlık arayarak kendilerini tatmin etmeye çalışırlar. Bu, sosyal ilişkilerde sorunlara neden olabilir.

Manipülatif davranışlar: Narsistik bireyler, başkalarını manipüle etme, kendi çıkarları doğrultusunda ilişkileri kontrol etme ve eleştiriye karşı aşırı hassasiyet gösterme eğilimindedirler.

Yüksek beklentiler: Bu kişilik bozukluğuna sahip bireyler sürekli olarak özel ve üstün olduklarına inanır. Bu nedenle, başkalarından yüksek beklentilere sahiptirler.

Narsistik Kişilik Bozukluğu ergenlik veya erken yetişkinlik dönemlerinde belirginleşir. Bu bozukluğun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler, çocukluk dönemindeki travmatik deneyimler veya aşırı övgü gibi çeşitli etmenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Narsistik Kişilik Bozukluğu olan bireyler terapi ve danışmanlık yardımıyla bu davranışları anlamaya, yönetmeye ve olası düzelme süreçlerine girmeye teşvik edilebilirler. Ancak bu süreç uzun vadeli ve karmaşık olabilir, çünkü narsistik bireyin kendi davranışlarını sorgulaması ve değiştirmesi zor olabilir.

Narsist Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi, multidisipliner bir yaklaşımı gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu bozukluğa sahip bireylerin tedavisi, psikoterapi, destekleyici grup terapisi ve gibi çeşitli yöntemleri içerir. Fakat önemli bir nokta, narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin tedaviye olan istek ve katılımının düşük olmasıdır. Çünkü bu kişilik bozukluğuyla başa çıkmak zorlu ve uzun vadeli bir süreçtir. Aşağıdaki tedavi metotları uygulanmaktadır.

Psikoterapi (konuşma terapisi): Psikoterapi, Narsistik Kişilik Bozukluğu tedavisinde merkezi bir rol oynar. Bu terapi türü bireyin duygusal zorluklarını anlamalarına, düşünce kalıplarını sorgulamalarına ve sağlıklı ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kognitif Davranışçı Terapi (KDT), Duygusal Özgürleşme Teknikleri ve Psikodinamik Terapi gibi yöntemler, narsistik bireylerin kendi davranışlarını anlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olabilir.

Destekleyici grup terapisi: Narsistik bireylerin bir araya geldiği destek grupları, birbirleriyle deneyimlerini paylaşma ve birbirlerine destek olma açısından faydalı olabilir. Bu gruplar, bireyin kendisi ve başkalarıyla ilişkileri üzerinde daha sağlıklı bir perspektif geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İlaç tedavisi: Narsistik Kişilik Bozukluğu için spesifik bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte, eşlik eden semptomları tedavi etmek için antidepresan, anksiyolitik veya antipsikotik ilaçlar kullanılabilir. Özellikle eşlik eden depresyon, anksiyete veya diğer ruhsal sağlık sorunları varsa ilaç tedavisi düşünülebilir.

Aile terapisi: Aile terapisi, narsistik bireyin aile dinamiklerini ve ilişkilerini anlamalarına yardımcı olabilir. Ailenin bu süreçte destekleyici bir rol oynaması, bireyin tedavi sürecini iyileştirebilir.

Sürdürülebilirlik ve geri bildirim: Narsistik bireylerin tedavisinde uzun vadeli başarı, sürekli bir çaba ve istikrarlı bir terapi süreci gerektirir. Bireyin tedaviye devam etmesi ve düzenli geri bildirim alması önemlidir. Terapist ile düzenli olarak yapılan geri bildirim oturumları, bireyin ilerlemesini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu tedavisi bireyin kendi davranışlarını sorgulamasını, duygusal zorluklarını anlamasını ve sağlıklı ilişki becerilerini geliştirmesini amaçlar. Ancak bu süreç, bireyin kendi davranışlarına yönelik eleştirel bir bakış açısı geliştirmesi ve değiştirmesi oldukça zor olduğu için uzun vadeli bir taahhüt gerektirir.

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Narsistik kişilik bozukluğu psikoterapi ve danışmanlık gibi psikososyal müdahalelerle tedavi edilmeye çalışılan bir durumdur. Bu tür müdahaleler, bireyin kendini daha iyi anlamasına, empati geliştirmesine ve ilişkilerinde daha sağlıklı davranışlar sergilemesine yardımcı olabilir. Fakat narsistik kişilik bozukluğuna özel bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin, başvurdukları psikoterapinin yanı sıra eğer varsa eşlik eden başka psikiyatrik durumlar için ilaç tedavisi alabilirler. Örneğin; depresyon, anksiyete veya başka bir duygudurum bozukluğu gibi eşlik eden durumlar uygun ilaçlarla tedavi edilebilir.

Narsist Biriyle Başa Çıkmanın Yolları

Narsist biriyle başa çıkmak, duygusal zorluklar ve çatışmalarla dolu bir süreç olabilir. Narsistik bireyler empati eksikliği, grandiyözite ve sürekli dikkat arayışı gibi özelliklere sahiptirler. Bu da ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Ancak bu zorluğa rağmen sağlıklı sınırlar koymak, iletişim becerilerini geliştirmek ve kendi duygusal refahınızı korumak için belirli stratejiler kullanabilirsiniz. Bir narsistle başa çıkmanın ilk adımı, kendi sınırlarınızı belirlemek ve bunlara sadık kalmaktır. Narsistik bireyler başkalarını manipüle etme eğiliminde olduklarından, sağlıklı sınırlar koymak önemlidir. Bu sınırları belirlemek, duygusal sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

İletişim becerilerinizi geliştirmek, duygusal ihtiyaçlarınızı net bir şekilde ifade etmek ve anlamak da gerekir. Fakat bu iletişimde sınırları korumak, narsistik bireyin manipülasyon girişimlerine karşı direnç göstermenize yardımcı olabilir. Empati eksikliğiyle başa çıkabilmek için, narsistik bireyin perspektifini anlamaya çalışmak önemlidir. Bu, duygusal istismara yol açabilecek bir durum olabilir. Dolayısıyla empati gösterirken kendi sınırlarınızı korumak kritik bir unsurdur.

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Narsistik biriyle başa çıkmanın diğer bir yolu da destek almak ve kendi duygusal refahınıza odaklanmaktır. Profesyonel yardım, terapist rehberliğinde duygusal zorluklarınızı anlamak ve bu zorlu ilişkiyi daha etkili bir şekilde yönetmek için kullanılabilir. Ek olarak bu süreçte sabırlı olmak ve kendi ihtiyaçlarınıza öncelik vermek gerekir. Narsistik biriyle başa çıkmak zorlu olabilir, ancak kendi duygusal sağlığınıza odaklanarak daha sağlıklı bir denge kurabilir ve ilişkinizi daha sürdürülebilir hale getirebilirsiniz.

Narsistik Ebeveynler ve Çocuk Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Narsistik ebeveynlik, bir ebeveynin aşırı özsaygı, empati eksikliği ve çocuğunu kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanma eğilimleri gösterdiği bir durumu ifade eder. Bu tür ebeveynlik tarzının, çocukların gelişimi üzerinde bir dizi olumsuz etkisi olabilir. Bu etkiler, çocuğun ruhsal sağlığı, duygusal zekası ve sosyal ilişkileri üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

Narsistik ebeveynlerin çocuklarına karşı yüksek beklentilere sahip olmaları ve onları kendi başarılarıyla övme eğiliminde olmaları, çocukların kimlik gelişimini olumsuz etkileyebilir. Çocuklar, sürekli olarak başarı ve mükemmeliyet beklentisi altında büyüdüklerinde kendi değerlerini sadece başarıları üzerinden değerlendirebilirler. Bu durum, ilerleyen yaşlarda düşük özsaygı ve sürekli başarı arayışı gibi sorunlara yol açabilir.

Narsistik ebeveynlerin empati eksikliği, çocukların duygusal ihtiyaçlarını anlamada zorlanmalarına neden olabilir. Çocuklar, duygusal destek ve güvenli bağlanma konusunda eksiklik yaşayabilirler. Bu durum, çocuğun duygusal zekasının gelişimini olumsuz etkileyebilir ve ilerleyen yaşlarda sağlıklı ilişki kurma becerilerini zorlaştırabilir.

Sosyal ilişkilerde de narsistik ebeveynlik, çocukların başkalarıyla uyum sağlama yeteneklerini zorlayabilir. Diğer insanların duygularını anlamak ve saygı göstermek konusunda eksiklik yaşayan çocuklar, sosyal ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler. Bu durum, arkadaşlık ilişkileri ve iş ortamlarında zorlanmalara yol açabilir. Ancak önemli bir nokta da şudur ki her narsistik ebeveynin çocuğu aynı etkilerle karşılaşmayabilir. Çocuğun genetik yapısı, çevresel faktörler ve diğer destekleyici ilişkiler bu etkileri şekillendirebilir. Profesyonel destek almak, çocukların narsistik ebeveynlikten kaynaklanan olumsuz etkilerle başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

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