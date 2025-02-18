Narin Güran cinayetinde 31 şüpheliye takipsizlik kararı

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen amca Salim Güran hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

REKLAM advertisement1

Kararda, Salim Güran ile ilgili şunlar ifade edildi:

REKLAM

"Otomobilinde Narin Güran'a ait DNA örneği bulunması sebebiyle ilk aşamada gözaltına alındığı, o tarihte henüz Narin'in cansız bedeninin bulunmamış olması nedeniyle kaçırılmış olma ihtimaline binaen 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eyleminden tutuklanmasına karar verilmiş ise de eylemin ilerleyen aşamalarda 'kasten öldürme' olduğu ve 'kişiyi hürriyetin yoksun kılma' suçu unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır."

NEVZAT BAHTİYAR'IN AĞABEYİ VECDİ BAHTİYAR HAKKINDA İSE "SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇUNDAN KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI

Başsavcılıkça, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden ve yargılandığı davada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi Vecdi Bahtiyar hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in babası Arif Güran, şüpheliler Erhan, Fuat, Menduh, Barış, Kurtuluş, Ömer Faruk, İbrahim Halil, Uğur Can, Devran ve Hediye Güran ile eski imam R.K. hakkında "kasten öldürme"; şüpheli Mehmet Şevket Kaya hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"; şüpheliler Hüseyin, Leyla, Melek, Osman, Rezan ve Rojin Güran, A.K, Ö.Y, Y.G, S.K, E.N. ve M.U. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçlarından kamu davası açmaya yeterli delil elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

REKLAM

Birsen ve Maşallah Güran ile Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya hakkında ise "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

HER AŞAMADA YENİDEN SORUŞTURMA YAPILABİLECEK Kararda, şüpheliler ve dosyanın tümü açısından yeni delil elde edilmesi halinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği belirtildi. Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada oy birliğiyle aldığı kararda tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine dün sunulmuştu. İddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verilmişti.