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        Haberler Gündem Güvenlik Narin soruşturmasında yeni gelişme: Diyarbakır Barosu'nun müşteki olması kabul edildi

        Narin soruşturmasında yeni gelişme: Diyarbakır Barosu'nun müşteki olması kabul edildi

        Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu'nun müşteki olarak yer almasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:28
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          Diyarbakır Barosu, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada müşteki olarak yer almalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildiğini duyurdu.

        • 2

          Diyarbakır Barosundan yapılan açıklamada, Narin Güran soruşturmasına daha önce yaptıkları başvuruda "aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme" talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

        • 3

          Talebin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bugün itibarıyla kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

          "Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in ağabeyi Baran Güren, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle Baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in fail veya faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız."

        • 4

          NARİN SORUŞTURMASI

          Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada küçük kızın annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı ancak Narin'i kimin ve neden öldürdüğü sorusu yanıt bulmadı.

        • 5

          Narin Güran'ın 8 Eylülde kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğu açıklanmıştı.

          İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı belirlenmişti.

        • 6

          Küçük kızın otopsisinde boğularak öldürüldüğü belirtilmişti.

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