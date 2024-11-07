DURUŞMA SAAT: 09.00'DA BAŞLADI

Duruşmada, tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıktı.

DAVA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

Duruşma, saat 09.40'da, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

YOĞUN KATILIM OLDU

Diyarbakır Adliyesi'nde 300 kişilik, KCK davalarının görüldüğü büyük bir salon duruşmaya ayrılırken, 81 ilin baro başkanlarından, iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ile kadın derneklerinde de davayı takip etmek için yoğun katılım oldu.

Salonda sanıklar birbirlerinden uzak ayrı ayrı oturtulurken, basın kartı olan gazeteci ve televizyoncuların salona girip duruşmayı izlemeleri sağlandı.

AMCA SALİM, ENES'E BAKTI

Salim Güran, Enes Güran içeri girince ona doğru baktığı öğrenildi ancak Yüksel Güran salona girdiğinde, Salim Güran'ın anne Güran'a bakmadığı dikkat çekti. İddianamenin okunmasının ardından, sanıklar çapraz sorguya da alınacak ve Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü sorusuna yanıt aranacak.