Narin'in ölüm nedeni ile ilgili Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapora göre, küçük kızın ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, bu bulgunun dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu belirtilerek, dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu ifade edildi.

Raporda, Narin'in cinsel saldırı ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yer aldı.