Narin Güran cinayeti son durum gelişmeleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bulunmuştu. O günden bu yana ‘’Narin’i kim, neden öldürdü, katil belli oldu mu?’’ soruları gündemden düşmüyor. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti duruşma tarihi netleşti. Peki, Narin Güran duruşması ne zaman, cinayet davası hangi gün başlıyor? İşte, Narin Güran cinayeti duruşma tarihi…