BENZİNCİDEKİ GÖRÜNTÜLER

Murat Çınar Çatalca'nın, Salim Güran ile ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Murat Çınar Çatalca paylaşımında "Salim Güran köyün muhtarıdır HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var, olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor, bir petrole giriyor, marketten ıslak mendil alıyor. kamera kayıtları alındı yemin ederim. Kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına ve benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi hatta bu delilleri medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu ayrıca muhtarın telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış üzüntü süsü vermiştir." diyerek şoke eden iddialarda bulundu.

İKİNCİ PAYLAŞIM

Murat Çınar Çatalca'nın bu paylaşımının altında dikkat çeken bir başka paylaşım da Yusuf Mahir Koçyiğit adlı kişiden geldi.

Koçyiğit, paylaşımında "Arkadaşlar Murat Çatalca çalıştığımız petrolün market görevlisidir. Dedikleri gerçektir. Yanılgı veya yalan yoktur içinde. Salim Güran petrole aracı hızlı biçimde kullanarak geliyor. Islak mendil alıyor aracı da marketin önüne çekmiyor oto yıkama tarafına park ediyor. Islak mendil alıyor araca biniyor çıkıp gidiyor." diye yazdı.