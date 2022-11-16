Nar Ne Zaman Toplanır?

Nar genellikle ılıman iklimleri seven bir meyvedir. Nar yetiştirilen yerlerde yaz mevsimi daha uzun sürer. Ayrıca aylar genellikle kurak ve sıcak geçer. Kış mevsiminde alınan yağışların fazla olması nar ağacı için çok önemlidir. Bunun yanı sıra nar yetiştiriciliğinde sıcaklığa da dikkat etmek gerekir. Örneğin -10 derecenin altında nar yetiştirmek mümkün değildir. Çünkü nar soğuktan zarar görürse lezzeti yok olur ve kalitesi düşer. Nar aşırı soğukları seven bir ağaca sahip değildir. Genel olarak nar ağacı sıcak mevsimleri sever. Nar ne zaman toplanır? Sorusu özellikle nar yetiştiriciliği ile ilgilenenler tarafından merak edilmektedir. Sıcaklığa ve bölgelere bağlı olarak değişse de genel olarak ağustos ayından kasım ayına kadar toplanmaya devam etmektedir. Nar öncesi çiçeklenme dönemine girer ardından meyvesi oluşur. Meyveler olgunlaşınca toplanmaya başlanır.

Olgun Nar Nasıl Anlaşılır?

Olgun nar, nar kalitesi açısından önemlidir. Herkes olgun nar ister. Çünkü nar olgunlaşınca tatlanır ve lezzetlenir. Peki olgun nar nasıl anlaşılır? Narın olgun olup olmadığı kabuğuna göre anlaşılmaktadır. Eğer narın rengi koyulaşmışsa narın lezzetli ve olgun olduğu varsayılmaktadır. Buna karşılık nar ellendiğinde sertse daha tam olgunlaşmamıştır.

Nar Hangi Mevsimde Toplanır?

Narın toplandığı mevsim önemlidir. Bu yüzden herkes nar hangi mevsimde toplanır? Diye merak eder. Genellikle nar yazın sonunda ve sonbaharın başında toplanmaktadır. Narın yetiştirildiği yörenin mevsimine bağlı olarak bu değişebilir.

Nar Nasıl Koparılır?

Nar toplamak dikkat ve özen gerektiren bir iştir. Genel olarak nar ağır ve büyük bir meyve olduğundan toplanması pek çok kişiye zor gibi görünür. Narın içinde çok fazla tane olduğundan keserken nar dağılabilir. Bu yüzden nar nasıl koparılır? Sorusu pek çok kişinin aklını kurcalar. Narı doğru koparmak için öncelikle narın tepesinin kesilmesi gerekir. Sonrasında narın bölmelerine kesikler atarak dilimlere ayırmak daha kolay olacaktır.

Nar Ne Zaman Meyve Verir?

Nar çok fazla yörede yetiştirilebilen bir meyvedir. Buna bağlı olarak da narın meyve verdiği dönemler değişebilir. Peki nar ne zaman meyve verir? Genelde ağacın dikilmesinin ardından geçen üç sene içinde nar meyve vermeye başlar. Ancak yedi sene içinde nar ağacından tam verim elde edilmeye başlanır.