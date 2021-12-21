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Nar kırma ritüeli nedir? Nar Kırma Ritüeli nasıl yapılır?

Nar kırma ritüeli nedir? Nar Kırma Ritüeli nasıl yapılır, nereden gelir?

Her yıl milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 21 Aralık gecesi geldi çattı. Her sene Kışdönümü olan 21 Aralık'ta pek çok toplumda Nar kırma ritüelleri tertip ediliyor. Sosyal kültür tarihi açısından oldukça önemli olan bu ritüellerin nasıl gerçekleştiği merak ediliyor. Nar kırma ritüeli nedir? Nar Kırma Ritüeli nasıl yapılır, nereden gelir?

21.12.2021 - 16:42 | Güncelleme: BASIN İLAN

  • Dünyanın en popüler arama motoru Google, 521 Aralık ekinoksunu doodle yapınca sosyal medyada gündem oldu. Her sene yeni yıla sayılı günler kala başlayan Kışdönümü için 21 Aralık ekinoksunun olduğu gece gerçekleştirilen ritüeller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelecek ve Gregoryen takvimine göre Kuzey yarıkürede kış mevsimi başlayacak. Aynı zamanda 21 Aralık gecesi de senenin en uzun gecesi olacak. İşte 21 Aralık gecesi gerçekleştirilien kışdönümü gelenekleri içinde en yaygın olan nar kırma geleneği hakkında merak edilenler....

  • NAR KIRMA RİTÜELİ NEDİR?

    Sosyal kültür çalışmalarına göre Mezopotamya ve Anadolu kültürklerinde hala varlığını koruyan nar kırma ritüeli özellikle yeni yıl girmeden önce, 21 Aralık gecesinde yapılıyor. 21 Aralık Nar kırma geleneğindeki yaygın nanışa göre nar kırılarak girilen yeni seneye bereketin ve kısmetin eşlik edeceğine inanılıyor. 

  • NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR? 

    21 Aralık gecesi kapı eşiğinde kırılan narı temizlemek biraz zor olduğundan genellikle bir poşetin içine konarak kırılır. Temizlemekte sorun görmeyenler elbette doğruca da kırabilir. 

  • NAR KIRMA RİTÜELİ NEREDEN GELİR?

    21 Aralık ekinoksu da bolluk ve bereket amacıyla nar kırma geleneği Anadolu'da pek çok kültürde bulunan bir gelenektir. 

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