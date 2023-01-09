Napoli ve Roma taraftarları arasında olay çıktı!

Milano deplasmanına giden Romalılarla, Cenova'ya giden Napolililer otobanda karşılaştı. Kısa sürede büyüyen olaylarda yaralanan birçok insan oldu. Polisin müdahaleye geldi olaylar zorla yatıştırıldı.

İtalya Serie A'da 20 yıldır Roma ve Napoli arasında deplasman yasağı uygulanıyor. Ligde, Napoli 44 puanla 1. sırada yer alırken, Roma ise 31 puanla 6.sırada yer alıyor. İki takım 29 Ocak'ta Napoli'nin evinde karşılaşacak.