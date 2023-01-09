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Haberler Futbol

Napoli ve Roma taraftarları arasında olay çıktı!

İtalya Serie A takımlarından Napoli ve Roma arasında kavga çıktı. Ayrı ayrı deplasmanlara giden iki takımın taraftarları otobanda karşılaşınca olaylar alevlendi ve kısa sürede büyüdü

Giriş: 09.01.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Napoli ve Roma taraftarları arasında olay çıktı!
HABERTURK.COM

İtalya'da Roma ve Napoli taraftarları arasında yıllardır süren gerginlik şiddet olaylarına dönüştü.

Milano deplasmanına giden Romalılarla, Cenova'ya giden Napolililer otobanda karşılaştı. Kısa sürede büyüyen olaylarda yaralanan birçok insan oldu. Polisin müdahaleye geldi olaylar zorla yatıştırıldı.

İtalya Serie A'da 20 yıldır Roma ve Napoli arasında deplasman yasağı uygulanıyor. Ligde, Napoli 44 puanla 1. sırada yer alırken, Roma ise 31 puanla 6.sırada yer alıyor. İki takım 29 Ocak'ta Napoli'nin evinde karşılaşacak.

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