Napoli Roma maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Gattuso önderliğinde Napoli, sahasında başkent ekibi Roma'yı ağırlayacak. Peki Napoli Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

NAPOLİ ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Napoli - Roma maçı 29 Kasım Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Ruiz, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens

Roma: Mirante; Smalling, Jesus, Mancini, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko