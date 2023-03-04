Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Napoli - Lazio: 0-1 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Lazio'yu ağırlayan lider Napoli, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Napoli'nin ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisine son veren Lazio'da galibiyet golünü Mattias Vecino kaydetti.

Giriş: 04.03.2023 - 01:12 | Güncelleme: ABONE OL
Napoli - Lazio: 0-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Ligde açık ara lider durumdaki Napoli, üst sıralara oynayan Lazio'yu Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında konuk Lazio, Uruguaylı Mattias Vecino'nun 67. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Napoli'nin Serie A'daki 8 maçlık galibiyet serisi de son buldu. Napoli, bugünkü yenilgiyle ligde bu sezonki 2. mağlubiyetini aldı.

Haftayı puansız kapatan Napoli, 65 puanla liderliğini sürdürdü.

Lazio ise Napoli deplasmanını kazanarak puanını 48 yaptı. Başkent ekibi, maç fazlasıyla puan tablosunda liderin 17 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

Lazio, bugünkü galibiyetle ligde üst üste 3. maçtan galip ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
Dünyanın en iyi sandviçi Türkiye'den
2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri
2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri
İki katlı ahşap binadaki yangın söndürüldü
İki katlı ahşap binadaki yangın söndürüldü
Çevre ve şehircilik il müdürü atamaları Resmi Gazete'de
Çevre ve şehircilik il müdürü atamaları Resmi Gazete'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.