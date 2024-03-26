'Napoli Kraliçesi' PSM Loves2Dance'a geliyor

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Napoli'de müzik hayatına başlayan, sert teknoyu minimal ritimler ve melodik ses manzaralarıyla harmanlayarak sürükleyici bir etkiyle küresel çapta tanınan Deborah De Luca İstanbullu müzikseverler ile Zorlu PSM’de buluşuyor. Son 10 yılda uluslararası tekno sahnesinde kararlılığı ve tutkusuyla sevilen DJ, yapımcı ve plak şirketi sahibi Deborah de Luca, “PSMLoves2Dance” konser serisi kapsamında 3 Mayıs Cuma akşamı Turkcell Sahnesi’nde binlerce müziksever ile buluşacak.

Deborah de Luca, 2013 yılında kendi prodüksiyon şirketi olan Solamente Records'u kurarak büyük başarı elde etti. 2018 yılında eleştirmenlerce beğenilen ilk albümü “Ten” ile sektörde onuncu yılına damgasını vurarak “Children”, “Gam Gam” ve “You’re Toxic” çalışmalarıyla milyonlarca dinlemeye ulaştı. Dünyanın en prestiji festivallerinde sahne alan “Napoli Kraliçesi” lakabıyla anılan Deborah De Luca, “PSMLoves2Dance” konser serisi kapsamında sert ve vurucu techno ritimlerini hayranlarıyla buluşturmak üzere 3 Mayıs Cuma akşamı saat 21:00’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. PSMLoves2Dance: Deborah de Luca etkinliğinin sınırlı sayıdaki biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.