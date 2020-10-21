Jamaika kökenli manken Naomi Campbell, kapak olduğu Vogue dergisine ırkçılık hakkında konuştu. Campbell, “Geçmişte insanların beni ırkçılığı mazeret olarak kullanmakla suçlamasını istemedim. Bu nedenle gençken yaptığım bazı şeylerin ırkım için kötü olduğu söylendi. Ancak, şu an karar verirken kendimden çok kültürüm ve ırkımı daha fazla düşünüyorum” dedi.