Namazda gülümseten anlar
İstanbul Maltepe'de babasıyla beraber camiye gelen bir çocuk, namaz esnasında yaşlı bir vatandaşın altından taburesini çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 19.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:20
Olay dün öğle saatlerinde Maltepe'de bulunan bir camide meydana geldi. Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti.
İHA'nın haberine göre taburesi altından çekilen vatandaş yere düştü. Küçük çocuk ise aldığı taburenin üzerine çıkarak oyun oynadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.