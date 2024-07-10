Naldo: Bu acının bedeli kaç yıldır?

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Oğlu ve kayınpederini trafik kazasında kaybeden Antalyasporlu Naldo bir açıklama yaparak, "İki canın bedeli kaç yıldır. Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye sordu.

DHA'nın haberine göre Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, oğlu Davi Pereira'nın ve kayınpederi Walter Tilatti'nin ölümüne neden olan sürücünün 10 yıl hapis cezası almasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"UMARIM BİR DERS OLUR" "Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu 20 mi 30 yıl mı?" diye soran Naldo, şunları yazdı: "Hepsi az görünüyor ama kaybettiklerimizin geri gelme şansı yok. Bu dünyadaki adalet bir şekilde yerine getirildi. O sabah her şey farklı olabilirdi ama sorumsuzluk vardı. Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. Ve öyle oldu." REKLAM

"Umarım bu 10 yıl sana değil o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansları yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak."

"İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Her zaman bizimle olduğu, bize hayatla yüzleşirken dayanma gücü verdiği için Tanrı'ya minnettarız." Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı! Haberi Görüntüle