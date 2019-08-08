Nainggolan'dan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe, hazırlık maçında Cagliari ile 2-2 berabere kalırken İtalyan ekibinin Inter'den kiraladığı Radja Nainggolan, Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'e özel açıklamalarda bulundu. Transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan Belçikalı futbolcu, bu konuyu doğrulayarak "Transfer için Galatasaray'la görüştük ama sonuçlanmadı. Sonrasında da Cagliari'ye geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Nainggolan, Fenerbahçe ile oynadıkları maç için ise şunları söyledi: "Bizim için çok iyi bir hazırlık maçı oldu. İlk yarıda kötüydük ve 2-0 geriye düştük. Ancak ikinci yarıda daha etkili bir performans ortaya koyduk ve beraberliği yakaladık. Eksiklerimiz var ama lig başlayana kadar hazır olacağımıza inanıyorum. Bu sene Serie A'da iyi işler yapmak istiyoruz."