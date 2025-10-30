Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Nahçıvan nerede, hangi ülkede? Nahçıvan nerenin, hangi ülkenin şehri? htnrd

        Nahçıvan nerede, hangi ülkede? Nahçıvan nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Nahçıvan, zengin tarihi, kültürel mirası ve stratejik konumu ile dikkat çeken bir bölge ve özerk cumhuriyettir. Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya arasında yer alan Nahçıvan, hem tarihî hem de coğrafi açıdan önemli bir merkez olarak öne çıkar. Bölge, doğası, tarihî yapıları ve ekonomik faaliyetleri ile ziyaretçiler için ilgi çekici bir noktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nahçıvan nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yazımızda Nahçıvan Nerede, Hangi Ülkede? Nahçıvan Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? Sorularına cevaplar bulacaksınız.

        Nahçıvan Nerede, Hangi Ülkede?

        Nahçıvan, Azerbaycan’a bağlı bir özerk cumhuriyet olarak konumlanmıştır. Türkiye, İran ve Ermenistan ile sınır komşusudur ve Azerbaycan’ın ana topraklarından Kop bölgesi ile kara bağlantısı bulunmamaktadır. Bu durum, Nahçıvan’ı hem bölgesel hem de uluslararası açıdan stratejik bir nokta hâline getirir.

        Coğrafi olarak Nahçıvan, dağlık ve yarı kurak iklim kuşağında yer alır. Bölgenin iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır. Bu doğal özellikler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini şekillendirir.

        REKLAM

        Nahçıvan Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Nahçıvan, Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir cumhuriyettir. Başkenti Nahçıvan Şehri’dir ve bölgenin en büyük yerleşim alanıdır. Nahçıvan, Azerbaycan’ın kültürel, tarihî ve ekonomik olarak öne çıkan bölgelerinden biridir.

        Bölgenin özerk statüsü, kendi yerel yönetimi ve yönetim organlarıyla idari açıdan bağımsız hareket etmesine imkân sağlar. Nahçıvan, aynı zamanda Azerbaycan’ın diplomatik ve ticari ilişkiler açısından bölgedeki önemli merkezlerinden biridir.

        Tarihi ve Kültürel Önemi

        Nahçıvan, tarih boyunca çeşitli uygarlıkların etkisi altında kalmış ve zengin bir kültürel miras geliştirmiştir. Antik dönemlerden Osmanlı ve Pers etkilerine kadar birçok farklı kültür, Nahçıvan’ın mimarisine, el sanatlarına ve tarihî yapısına yansımıştır.

        REKLAM

        Bölgede Alinja Kalesi, Momine Khatun Türbesi ve tarihî camiler, Nahçıvan’ın tarihî ve kültürel simgelerindendir. Nahçıvan, hem Azerbaycan’ın hem de Güney Kafkasya’nın tarihî ve kültürel zenginliğini yansıtan bir merkez olarak öne çıkar.

        Ekonomi ve Günümüzdeki Durumu

        Nahçıvan ekonomisi, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarete dayanır. Bölgede özellikle tahıl, meyve ve sebze üretimi yaygındır. Hayvancılık da ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yer tutar.

        Nahçıvan, Azerbaycan’ın diğer bölgeleriyle ulaşım bağlantılarına sahip olmasa da Türkiye ve İran ile sınır kapıları aracılığıyla ticaret ve lojistik açısından aktif bir bölge olarak öne çıkar. Ayrıca yerel sanayi ve küçük ölçekli işletmeler, ekonomik çeşitliliği artırır.

        Doğal Güzellikler ve Turizm

        Nahçıvan, dağlık alanları, vadileri ve doğal kaynakları ile doğa turizmi açısından ilgi çeker. Şahbuz Dağları, Aras Nehri ve bölgedeki termal kaynaklar, hem doğa turizmi hem de sağlık turizmi açısından önemlidir.

        Tarihî kaleler, türbeler ve camiler, bölgeyi kültürel turizm açısından da cazip kılar. Nahçıvan, doğal ve tarihî zenginlikleri sayesinde ziyaretçilere hem keşif hem de dinlence imkânı sunar.

        Özetle, Nahçıvan, Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyet olup başkenti Nahçıvan Şehri’dir. Stratejik konumu, tarihî ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve ekonomik potansiyeli ile Nahçıvan, hem Azerbaycan’ın hem de Güney Kafkasya’nın önemli bölgelerinden biridir. Bölge, tarih, kültür ve doğal yaşamı bir arada sunan dikkat çekici bir merkez olarak öne çıkar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi ile görüşecek
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Habertürk Anasayfa