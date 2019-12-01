Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, karşılaşmanın ardından Yuto Nagatomo yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Yuto Nagatomo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok zor bir maçtı. Trabzon çok zor bir deplasman. Şu anda formda bir Trabzonspor var. Bugün sahada bakıldığı zaman son dakikaya kadar mücadele eden, ruhunu ortaya koyan bir Galatasaray vardı. Bence galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi oynadık, birçok pozisyona girdik. Burada 1 puandan ziyade 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Diğer taraftan hocamız bizi çok iyi hazırladı. Hafta boyunca Trabzon’un ne yapabileceğini, nasıl bize atak yapabileceğini, her şeyi taktik anlamda çalıştık. Bugün de yaptığımız taktik çalışmaları en iyi şekilde sahaya sürdük. Dediğim gibi bence galibiyeti hak ettik."