        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Nafia Kuş Aydın dünya şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Nafia Kuş Aydın dünya şampiyonu!

        Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Nafia Kuş Aydın, kadınlar +73 kiloda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:51 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:51
        Nafia Kuş Aydın dünya şampiyonu!
        Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu bay geçti. Nafia, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırdı.

        30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde de Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

        Öte yandan erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak 2. turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.

        Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

        Habertürk Anasayfa