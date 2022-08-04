Putin'in istifa eden ve hastaneye kaldırılan temsilcisinden ilk fotoğraf!

67 yaşındaki Chubais'in 100 binde 1 kişide görülen nadir bir hastalık olan Guillain–Barre Sendromu'na yakalandığı açıklanmıştı. 31 Temmuz'da hastaneye kaldırılan Chubais, Avrupa'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti.

Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen ve vücutta kas güçsüzlüğü, uyuşmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen nörolojik hastalık olarak biliniyor. Tam olarak bir tedavisi olmayan hastalığın 100 binde 1 kişide görüldüğü belirtiliyor.

Guillain-Barre Sendromu; sinir sisteminde meydana gelen ve vücutta kas güçsüzlüğü, uyuşmaya sebep olan ve geçici felç hali yaratabilen nörolojik hastalık olarak biliniyor. Tam olarak bir tedavisi olmayan hastalığın 100 binde 1 kişide görüldüğü belirtiliyor.