        Nadide Sultan yaz sezonunu oğluyla açtı - Magazin haberleri

        Nadide Sultan yaz sezonunu oğluyla açtı

        Nadide Sultan, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Gündoğan'da bir beach'te görüntülenen ünlü isim, oğluyla birlikte denizin tadını çıkardı

        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 00:13 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:13
        Sezonu Bodrum'da açtı
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; şarkıcı ve oyuncu Nadide Sultan, yaz sezonunu açtı.

        Tatil için Bodrum'u tercih eden Nadide Sultan, objektiflere deniz ve güneşin tadını çıkarırken yansıdı.

        Ünlü isim, Gündoğan'daki bir beach'te oğlu ile birlikte görüntülendi.

        Sıcak havanın tadını oğluyla denize girerek çıkaran Sultan, keyifli halleriyle dikkat çekti.

