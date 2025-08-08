Nadide Sultan yaz sezonunu oğluyla açtı
Nadide Sultan, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Gündoğan'da bir beach'te görüntülenen ünlü isim, oğluyla birlikte denizin tadını çıkardı
Giriş: 08.08.2025 - 00:13 Güncelleme: 08.08.2025 - 00:13
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; şarkıcı ve oyuncu Nadide Sultan, yaz sezonunu açtı.
Tatil için Bodrum'u tercih eden Nadide Sultan, objektiflere deniz ve güneşin tadını çıkarırken yansıdı.
Ünlü isim, Gündoğan'daki bir beach'te oğlu ile birlikte görüntülendi.
Sıcak havanın tadını oğluyla denize girerek çıkaran Sultan, keyifli halleriyle dikkat çekti.
