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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Müzikseverler Sónar Istanbul’da buluştu

        Müzikseverler Sónar Istanbul’da buluştu

        Avrupa'nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen, müzikseverleri müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde birleştiren Sónar Istanbul bu yıl 9. kez %100 Müzik'in katkılarıyla 9-10 Mayıs'ta Zorlu PSM'de gerçekleşti. Festivalde 5 farklı sahnede gerçekleştirilen müzik performanslarıyla 50 sanatçı ve 7 binin üzerinde müzikseverle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 00:08 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:08
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        Müzikseverler Sónar Istanbul'da buluştu
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        Sónar Istanbul 2025’te Zorlu PSM’nin tüm sahnelerinde elektronik müziğin yıldız isimleri ağırlandı. The Chemical Brothers DJ set, Richie Hawtin DEX EFX X0X, Jamie xx, Modeselektor DJ set, Kettama b2b Special Request, Marie Davidson live, Dj Gigola, Emerald, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, KILIMANJARO, Jersey live, BASHKKA, Serenay Alkan, Venus Exotica, Manthem, Timucin Coskun, Marc Gonen, Gaia Ekho hybrit set, Evrim de Evrim B2b Ece Özel ve Just D’nin de aralarında bulunduğu sanatçılar binlerce müziksevere müzik ve teknoloji ekseninde unutulmayacak bir festival deneyimi yaşattı.

        Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın %100 Müzik katkılarıyla BtcTurk, Kia ve Pegasus’un alt sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul ayağının 9’inci edisyonuna 2 günde 7 binin üzerinde müziksever katıldı.

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        Sónar+D ve Enstalasyonlar büyük ilgi gördü

        Sónar Istanbul 2025’in line-up’ında bu sene de elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı yerli ve yabancı isim yer aldı. Görsel ve işitsel performansların sergilendiği 2 günlük festivalde, ücretsiz olarak katılımcılarla buluşan Sónar+D programı da dikkat çekti.

        Sónar+D kapsamında gerçekleştirilen paneller ve atölyeler, yaratıcı teknolojiler, müzik endüstrisinin geleceği, yapay zekâ, ses tasarımı, yeni medya ve dijital kültür gibi başlıklara odaklanarak festival katılımcılarına ilham verici bir festival deneyimi sundu.

        Her sene çeşitli duyular üzerinde farklı deneyimler yaşatılan enstalasyonlar arasında Londra merkezli deneyimsel stüdyo Marshmallow Laser Feast'in sanatçısı Ersin Han Ersin’in enstalasyonu da yer aldı. Festival katılımcılarından büyük ilgi gören enstalasyon, günlük deneyimlerin ötesinde duyusal bir algı ile festival katılımcılarını selamladı.

        Dünyanın heryerinden yıldız isimler Sónar İstanbul’da buluştu...

        Başta Türkiye olmak üzere elektronik müziğin Birleşik Krallık, Fransa, Japonya, Kanada gibi çeşitli ülkelerden yerli ve yabancı yıldız isimlerinin ağırlandığı Sónar İstanbul’da bu yıl; The Chemical Brothers DJ set, Richie Hawtin DEX EFX X0X, Jamie xx, Modeselektor DJ set, Kettama b2b Special Request, Marie Davidson live, Dj Gigola, Emerald, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, KILIMANJARO, Jersey live, BASHKKA, Serenay Alkan, Venus Exotica, Manthem, Timucin Coskun, Marc Gonen, Gaia Ekho hybrit set, Evrim de Evrim B2b Ece Özel ve Just D’nin de aralarında bulunduğu sanatçılar müzikseverlere hafızalara kazınan bir festival deneyimi yaşattı.

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        #Sónar Istanbul
        #Zorlu PSM
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