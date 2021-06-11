Kültür ve Turizm Bakanlığı “Müzik Susmasın Projesi” kapsamında Ocak 2021’den bu yana 31 bin müzisyen destek verdi. Müzisyenlere 3 bin lira yardım yapıldı. 31 müzisyene ek olarak yeni kontenjan açılacak. Peki Müzik Susmasın başvuruları ne zaman? Müzik Susmasın başvuru işlemi nasıl yapılır?

MÜZİSYENLERE DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Yapılacak yeni ödemeler için, 31.000 müzisyene ek olarak, bu destekten faydalanan Meslek Birlikleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına 300’er kişilik yeni kontenjan hakkı tanındı. Başvurulardan sonra ödemeler ise Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılacak. Başvuru için belirlenen kriterler en kısa zamanda duyurulacak.