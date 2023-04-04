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Müziğin farklı tonları Nisan'da Salon İKSV'de

Giriş: 04.04.2023 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
Müziğin farklı tonları Nisan'da Salon İKSV'de

Salon İKSV’nin Nisan ayında Boy Harsher, Ishmael Ensemble, RSPC, Barış Demirel ve Can Kazaz’ı konuk edecek. Biletler 4 Nisan Salı günü satışa açılacak.

HABERTURK.COM


Kapılarını açtığı günden bu yana iyi müzik severlerin buluşma noktası olan Salon İKSV, Nisan ayında Türkiye’den ve dünyadan güncel müziğin başarılı isimlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Salon sahnesinden karanlık dans ritimlerinin yükseleceği +1 Sunar: Boy Harsher konserleri bu ayın heyecanla beklenen etkinliklerinden.

Ishmael Ensemble
Ishmael Ensemble

Yapımcı ve saksafon sanatçısı Pete Cunningham’ın Bristol’dan çıkan beşlisi Ishmael Ensemble ise Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında Salon İKSV sahnesinden caz tınıları yükseltecek. Salon bu ay ayrıca, yerli sahnenin sevilen isimlerinden RSPC ve Barış Demirel’in yeni albüm lansman konserlerinin yanı sıra Can Kazaz’ı da müzikseverlerle buluşturacak.

Boy Harsher
Boy Harsher

Salon İKSV’nin Nisan ayı programına eklenen konserlerin biletleri 4 Nisan Salı saat 10.30'da Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından, aynı gün saat 14.30’da genel satışa açılacak.
Öğrenci bileti fiyatları ise Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında 10 TL olacak.
Sezon programına çok yakında eklenecek yeni isimler Salon İKSV’nin web sitesi ve sosyal medya kanallarından duyurulacak.

Barış Demirel
Barış Demirel

Salon İKSV Nisan programı

RSPC: FFF Albüm Lansmanı / Konuklar: Nilipek, Kıvılcım Konca, Çiğ & Oldeaf
14 Nisan Cuma, 20.30

Barış Demirel “Bi’ Aralar İyiydim” Albüm Kutlama Konseri
15 Nisan Cumartesi, 20.30

+1 Sunar: Boy Harsher
27 Nisan Perşembe, 20.30
28 Nisan Cuma, 21.30

Can Kazaz
Can Kazaz

Can Kazaz
29 Nisan Cumartesi, 20.30

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri: Ishmael Ensemble
30 Nisan Pazar, 19.00

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