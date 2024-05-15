Zaman ve mekân arasında köprü kuran müze: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi

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Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu kültürünün unutulmaya yüz tutan geleneksel güzelliklerini yaşatarak, kültürel ve ekonomik açıdan Bayburt’u cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirtti.

Kenan Yavuz, “Avrupa Müze Forumu, dünyanın en önemli müzecilik ödüllerini veren bir kurum ve 47 yıldan beri verilen bu ödülü şimdiye kadar ülkemizde ikisi Bayburt’ta olmak üzere sadece üç müze kazandı. Nüfus açısından, Türkiye’nin en küçük iliyiz ancak kültürel ve sosyolojik anlamda en büyük ili olduk. Yurt içinden ve dışından on binlerce insanın ziyaretleri ile şehrimiz ve bölgemiz yeni bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Özellikle yapımı tamamlanmak üzere olan havaalanımız ilave talep yaratacak, bölge turizmi çok büyük bir ivme kazacak. Tarımı, hayvancılığı ve turizmi eş zamanlı olarak bünyesinde buluşturan bir cazibe merkezi amaçlıyoruz. Gel-Köy projemiz ile köyden kente göç olgusunu tersine çevirecek bir alt yapıyı kurmayı amaçlıyoruz. Bayburt Havaalanı sayesinde ortaya çıkacak ulaşım kolaylığı, beyaz yakalı, kültür turizmine odaklı ziyaretçi grupları ile buluşmamızı sağlayacaktır. Orta ve uzun vadede, havaalanının ne kadar doğru bir yatırım olduğu anlaşılacak ve eleştiriler zamanla pozitif yaklaşımlara dönüşecektir” dedi.

ZAMAN VE MEKÂN ARASINDA KÖPRÜ KURAN MÜZE Anadolu’nun kültürel mirasını korumak ve yaşatmak için kurumsal bir yaklaşım benimsediklerini dile getiren Kenan Yavuz, "Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, zaman ve mekân arasında bir köprü kurarak yaşanmışlıklardan ilham alıyor. İnsan, doğa ve hayvan ile bütünleşik, somut ve somut olmayan kültür mirasını görünür kılarak, yeni bir müzecilik anlayışını hayata geçirmiştir. Unutulmaya yüz tutan geleneksel yaşam biçimini ziyaretçilerimizin deneyimlemelerine imkân sunan yapımız ile ulaslararası alanda büyük ilgi görüyoruz. “Köklere Dönüş” sloganıyla yola çıktığımız etnografya müzesinde, harman festivali, tandır ve hedik şenlikleri, yerel gastronomiyi ve folklorik güzellikleri somutlaştıran çalışmalar yapıyoruz. Müzemiz, köyden kente göç olgusunu ülke gündemine taşımak ve bozulan mimari dokumuza karşı bir farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Kadim kültürel kodlarımızı genç kuşaklar ile buluşturmak, sevdirmek ve sahip olduğumuz hasletleri geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

Kenan Yavuz sözlerine şöyle devam etti: “Köy nüfusumuz azalmakta, gençlerimiz büyük şehirlere akın etmektedir. Oysa bugün itibari ile köyden kente göç olgusunu destekleyen bir ekonomik gerekçe kalmamış, köylerimizin yaşam standartları metropollerin üzerine çıkmıştır. Gençlerimizi anlamak ve onların beklentilerini okuyarak, köy yaşamının cazibesini onların nezdinde cari kılmak zorundayız. Aksi halde, metropollerde yaşanan sıkıntılar giderek artacaktır. Köylerimiz adeta birer huzurevine dönüşüyor, yaşlanan nüfusu ile üretim kabiliyetini kaybediyor. Biz sosyo-kültürel alanda, ülkemizin yaşadığı tüm problemleri gündeme taşımaya çalışan bir müzeyiz.”

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ Kültür mirası alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Avrupa’da Yılın Müzesi Silletto Büyük Ödülü ve Avrupa Birliği Kültürel Miras Europa Nostra Ödülü’nü de kazanarak bir ilke imza atmıştır. 2023 yılında Big See Turizm Tasarım Grand Prix Ödülü’nü kazanan müze, 2022 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nün sahibidir. Bayburt Beşpınar köyünde, 24 bin metrekare alanda, 26 farklı mekândan oluşan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, insan odaklı yapısı ile özgün bir sosyal sorumluluk projesi özelliği ile öne çıkıyor. Müze, zaman-mekân ilişkisi kurarak yaşanmışlıklardan yola çıkarak eko-müze kavramını benimsemiş ve bölgenin soyut ve somut kültür mirasını koruma altına almıştır.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Danışma Kurulu’nda ise Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Saffet Emre Tonguç, Dr. Feride Çelik, Gülriz Çantalı, Esra Nilgün Mirze, Ozan Özkan, Murat Deniz Temel, Selin Bozkurt, Serhan Bali, Serhan Bali ve Murat Ertuğrul Gülyaz gibi alanında profesyonel isimler yer almaktadır.