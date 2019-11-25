Almanya'nın Dresden kentinde bulunan 'Grünes Gewölbe Müzesi'ne bu sabaha karşı hırsız girdi.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan müzeye giren hırsızların sadece tarihi eserlerin yer aldığı bölümü hedef aldıkları belirtildi.

Bild gazetesi, hırsızların müzeye girmeden önce elektrik sistemini sabote ettikleri, bu yolla alarma sistemini de devre dışı bıraktıklarını yazdı.

Gazete, hırsızların özellikle mücevherleri ve elmasları çaldığını ifade ederken, çalınan eserlerin değerinin 1 milyar Euro'yu bulabileceğini vurguladı.

Polis hırsızların müzeye küçük bir pencereden girdiğini kaydetti.

Müzede 1720 ve 1730'lu yıllarda yaşamış Saksonya yöneticilerine ait çok sayıda paha biçilmez eser bulunmakta.

Müzedeki 10 salonda mücevher, altın, gümüş, değerli taşlar ve diğer değerli materyallerden yapılmış 3 bin civarında eser sergileniyordu.