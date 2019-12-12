12 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2019'da müze ve ören yerleri için oldukça bereketli geçti.
2019'un aralık ayına kadar olan 11 aylık dönemde müze ve ören yerleri, ziyaretçi açısından da gelir açısında da rekor kırdı.
Müze ve ören yerlerini aralık ayına kadar 32 milyon 700 bin Türk / yabancı ziyaret etti.
2018'in aynı döneminde ziyaretçi sayısı 26 milyon 500 bin kişi olmuştu.
Ziyaretçi artışı % 23.5 oldu
Gelir artışı ise % 84 olarak gerçekleşti.
2019'da;
22 milyon 500 bin ₺ harcanarak 5 yeni müze hizmete girdi.
Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ndeki varlık sayısı 18'e yükseldi.
Göbeklitepe Yılı'nda Göbeklitepe'yi aralık ayına kadar 370 bin kişi gezdi.
Müze gelirlerinin % 85'i yabancılardan, % 15'i Türklerden elde edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre yürütülen;
Arkeolojik Kazı Sayısı: 155 (123'ü Türk, 32'si yabancı kazı başkanlığı tarafından yürütülüyor)
Müze Kazı Sayısı: 43
Kurtarma Kazı Sayısı: 114
Yüzey Araştırması: 132
Su altı Kazısı ve Araştırma Sayısı: 10
Kamu Yatırım Kazısı: 33
Çalışmaları tamamlananlarla birlikte 2019'da aralık ayına kadar 487 kazı ve araştırma çalışması gerçekleştirildi.
Bu çalışmaların ödeneği 38 milyon ₺'ydi.
Bakanlık, bu ödeneği 2020'de 80 milyon ₺'ye çıkarmayı hedefledi.
2020'de 12 ay devam edecek 62 arkeolojik kazıda, toplamda 318 uzman personel ile 913 işçinin istihdam edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı kazı başkanlarının 45 - 60 gün kazmalarından şikayetçi. Bakanlık, 2020'de yabancı kazı başkanlıklarına çağrıda bulunularak ya süreyi uzatmaları, yapamıyorlarsa görevlerini Türk kazı başkanlıklarına devretmeleri istenecek.
2019'da;
58 bin hektar olan doğal sit, arkeolojik sit ve kentsel sit alan 83 bin hektara çıkarıldı.
Kapadokya, bütün olarak koruma altına alındı.
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