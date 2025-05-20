ABD Başkanı Trump'tan Putin ile görüşmesinin ardından açıklama: Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının "harika bir fikir" olacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray’da, görevdeyken hayatını kaybeden kolluk kuvvetlerinin aileleriyle bir araya geldiği etkinlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

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"MÜZAKERELERİ VATİKAN'DA YAPMAK HARİKA OLURDU"

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Vatikan’ın arabuluculuk yapmak istemesinin ABD’nin geri çekilmesi anlamına gelip gelmediği yönündeki bir soruya Trump, “Hayır hayır, bence bu (müzakereleri) Vatikan'da yapmak harika olurdu. Belki biraz daha fazla önem taşırdı.” şeklinde cevap verdi.

Trump, dünkü telefon görüşmesinde Vatikan’ın arabuluculuğunun gündeme geldiğini ve bunun müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü belirterek, "Muazzam bir acı, öfke var ve bence bu, öfkenin bir kısmını hafifletebilir. Yani bunu Vatikan'da yapmak, bence çok harika bir fikir olurdu." dedi.

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"BİR ŞEYLERİN OLACAĞINA İNANDIĞINI" SÖYLEDİ

Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra "bir şeylerin olacağına inandığını" vurgulayan Trump, "Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın “Avrupa’nın meselesi” olduğunu da tekrarlayarak, “Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler.” diye konuştu. TRUMP GÖRÜŞMELERİN ÇOK İYİ GEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dünkü telefon görüşmesinden sonra Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmiş, ayrıca Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktarmıştı. REKLAM KREMLİN'DEN DEĞERLENDİRME Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ikili ilişkilerin normalleşmesine destek verdiğini belirterek, "İki Başkan, tekrar 9'a karşılık 9 tutuklu takası üzerinde çalışıldığını belirttiler." dedi. ABD’de göreve gelmesinden bu yana Trump ile Putin’in 3 kez telefonla görüştüğünü kaydeden Uşakov, bu görüşmenin ise 2 saat 5 dakika sürdüğünü, samimi ve yapıcı şekilde gerçekleştiğini belirtti.

İki ülke arasında gelişen ilişkilerin doğasını yansıtacak şekilde karşılıklı saygı içinde görüşmenin gerçekleştiğine dikkati çeken Uşakov, liderlerin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yürütülen müzakere süreciyle birlikte Ukrayna’daki çatışmanın çözümü hususunu ele aldıklarını dile getirdi. Uşakov, Putin’in Trump'a, Ukrayna meselesine kişisel ilgisi, kalıcı ve uzun vadeli barışın sağlanması ve bu konuda yardımcı olma konusundaki samimi arzusu için şükranlarını sunduğunu kaydederek, "Bizim açımızdan Kiev'in nihayet müzakere masasına dönmesinde etkili olan Trump ve ABD yönetimi temsilcilerinin olumlu rolü not edildi." ifadelerini kullandı. REKLAM Görüşmede, ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığını dile getiren Uşakov, "Her iki taraf da bu ilişkilerin daha da normalleşmesine destek verdi. Bu hususta iki ülke vatandaşlarının tutuklu takası konusuna da değinildi. Bu önemli insani bir eylem. Buna benzer eylem geçtiğimiz aylarda birkaç kez yapıldı. İki Başkan, tekrar 9'a karşılık 9 tutuklu takası üzerinde çalışıldığını belirttiler." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında ayrıntılı konuşmaların yapıldığını söyleyen Uşakov, Trump'ın ikili ilişkilerin geleceği hakkında duygusal konuştuğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "O, Rusya’nın dünyadaki rolü ve ekonomideki yeri dikkate alınarak, karşılıklı saygıya dayalı, karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerden yana olduğunu defalarca vurguladı ve özellikle bundan sonraki ikili ilişkilere yönelik beklentilerinin altını çizdi. Trump, Ukrayna ihtilafı sonrasında ikili ilişkilerin geleceğinin belli bir ölçüde çözüldüğünü özellikle vurguladı. Bu beklentiler etkileyici görünüyor. Trump, Rusya'yı ekonomi ve ticaret alanlarında ABD'nin en önemli ortaklarından biri olarak görüyor." "VLADİMİR İSTEDİĞİN ZAMAN TELEFON AÇABİLİRSİN" Her iki liderin açık ve dostça bir görüş alışverişi sonucunda gerektiğinde birbirlerini arama konusunda anlaştıklarını söyleyen Uşakov, "Yani Trump, 'Vladimir, istediğin zaman telefon açabilirsin, ben de cevap vermekten mutluluk duyarım.' dedi." ifadelerini kullandı.