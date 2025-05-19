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        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy: Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy "Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.05.2025 - 21:58 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:05
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        Zelenskiy: Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 saat süren görüşmesinin ardından değerlendirmede bulundu.

        Zelenskiy "Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olup olmadığını bilmiyorum." derken, Rusya'ya güvenmediklerini ve öncelikle ateşkes talep ettiklerini dile getirdi.

        Zelenskiy, Donald Trump'ın görüşmeye ilişkin açıklamasını duyduğunu belirtirken, Rusya'nın sunacağı teklifi incelemeyi beklediklerini ifade etti.

        Ukrayna lideri, Rusya'nın ateşkes istemediğini anladıklarını ancak kalan meseleleri, detayları öğrendikten sonra değerlendirebileceğini duyurdu.

        Zelenskiy, Rusya'nın bazı şeyler talep ettiğini beyan ettiğini ancak esasen her şeyi istediğini vurguladı.

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        TRUMP'IN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "çok iyi geçtiğini" belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin hemen başlayacağını duyurdu.

        Trump, görüşme hakkında Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Paylaşımda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi yeni tamamladım. Çok iyi geçtiğine inanıyorum. Rusya ve Ukrayna derhal ateşkes ve daha da önemlisi savaşa son vermek için müzakerelere başlayacak." ifadelerini kullandı.

        "Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu daha sonra değil, şimdi söylerdim." diye yazan Trump, Rusya’nın, bu felaket "kan gölü" sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna katıldığını belirtti.

        Trump, söz konusu ticaretin Rusya için büyük miktarda iş ve zenginlik yaratacak "potansiyeli sınırsız" bir fırsat olduğunu, aynı zamanda Ukrayna’nın da ülkeyi tekrar inşa etmesi için bundan büyük fayda sağlayabileceğini savundu.

        Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere Avrupalı liderleri bilgilendirdiğini kaydeden Trump, Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktardı ve "Süreç başlasın." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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