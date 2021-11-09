"Mutsuz Prenses" 10 ay sonra ortaya çıktı!

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Kameralara mutsuzken yansıyan bu sebeple de basında "mutsuz prenses" olarak anılan Monaco Prensesi Charlene, neredeyse bir yıl sonra Monaco'ya döndü.

10 aydır büyüdüğü Güney Afrika'da bulunan Prenses Charlene'in Prens Albert ile ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Prenses Charlene’in, sağlık sorunları sebebiyle uçuş yapamadığı ifade edilmişti.

"SONUNDA MONACO'DA"

Monaco Kraliyet Sarayı'nın Instagram sayfasından yapılan paylaşımda, "Prenses Charlene sonunda Monaco'da... Kocası Prens Albert ve çocukları Prens Jacques ve Prenses Gabriella ile birlikte" ifadeleri kullanıldı.

Prenses Charlene de aynı fotoğrafı, "Bugün mutlu bir gün. Hepinize beni güçlü tuttuğunuz için teşekkür ederim" sözleriyle paylaştı.

Fotoğrafta Prenses Charlene'in maske takan tek kişi olması dikkat çekti. Prenses Charlene'in Güney Afrika’da birçok ameliyat geçirdiği aktarılmıştı.

Basına yansıyan haberlerde, Prenses’in Nice yakınlarına özel bir jetle geldiği belirtildi.