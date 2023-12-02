‘Mutluyuz’dan ilk teaser

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25 Film’in yapımcılığını üstlendiği İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı aile komedisi ‘Mutluyuz’ 29 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Ayrılmak üzere olan bir çiftin eğlenceli hikayesini sinemaseverlerle buluşturacak filmden ilk teaser yayınlandı.

Yayınlanan teaserda İbrahim Büyükak’ın canlandırdığı Ferhat karakteri ile Yasemin Sakallıoğlu’nun hayat verdiği Aslı karakterini çift terapisinde görülüyor.

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde olduğu ve 29 Aralık’ta sinemalarda olacak filmde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

FİLMİN KONUSU

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.