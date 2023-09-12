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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mutfaktaki patlamayla balkondan düşüp ölmüştü! Nedeni belli oldu! - Eskişehir haberleri

        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!

        Eskişehir'de, 34 yaşındaki Mustafa Eray Özdil'in evinin mutfağındaki patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İtfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin incelemesinde, patlamanın açık bırakılan ocaktan kaynaklandığı tespit edildi. Olayda patlamanın ardından balkondan düşen Özdil hayatını kaybetmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:44
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        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 28 Ağustos gecesi, evde yalnız yaşayan Mustafa Eray Özdil (34), apartmanın 4'üncü katında oturduğu dairenin mutfağındaki patlamada balkondan düşüp hayatını kaybetti.

        PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre patlamayla birlikte yangın çıktı. Savrulan beton parçaları nedeniyle park halindeki 3 araç hasar gördü.

        MUTFAKTA İNCELEME YAPILMIŞTI

        Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin mutfağında ve salonunda itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı.

        OCAĞI AÇIK BIRAKMIŞ

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, patlamaya ilişkin inceleme raporu hazırlandı. Raporda, patlamanın, dairede biriken doğal gazın alev almasıyla oluştuğu belirtilerek, "Patlamanın, daire içerisinde belirlenemeyen bir sebeple biriken doğal gazın alev almasıyla başladığı değerlendirilirken, mutfakta yapılan incelemede ocak gözlerinden birisinin açık olduğu tespit edildi" denildi.

        OCAK BAĞLANTILI HORTUM KESİK

        Raporda ayrıca, ocak bağlantı fleksinin (hortum) kesik olduğunun tespit edildiği de ifade edildi.

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        #Eskişehir
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