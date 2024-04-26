Mutfaktaki krizin çözümü: Bulaşık makinesindeki kötü koku sorununu halletmek için 6 yöntem!
Bulaşık makineleri genellikle günaşırı kullanılan beyaz eşyalardan biridir bu yüzden birçok bulaşık makinesinde zamanla pislikler birikir ve rutubet kokusu oluşur. Peki, bu kötü kokulardan nasıl kurtulunur? İşte, sizin için bulaşık makinesindeki kokuyu gidermede kullanabileceğiniz 6 yöntem!
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Bulaşık makinenizdeki kötü kokular, evinizde hoş olmayan bir atmosfer yaratabilir ve hijyen konusunda endişelere yol açabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok çünkü bulaşık makinesindeki bu kokuları giderecek bir dizi etkili yöntem mevcut. İşte, evde basit malzemelerle uygulayabileceğiniz bazı çözümler...
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1. FİLTRESİNİ TEMİZLEMEK
Bulaşık makinesinden gelen tuhaf kokuların bir numaralı sorumlusu filtre olabilir. Yiyecek parçacıkları burada birikebilir; ıslak ve sıcak ortamda zaman içinde kötü hâle gelebilir.
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Makinenizde silindir biçimli, sökülebilir bir filter bulunuyor ona ulaşmak için en alttaki tel rafı çıkarıp filtreyi döndürerek sökebilirsiniz. Filtreyi sıcak su ve sabun yardımıyla lavaboda yıkayabilirsiniz.
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2. KAPAĞIN İÇİNİ VE MAKİNENİN DUVARLARINI YIKAMAK
Kokular bulaşık makinesinin içinde biriken kirden kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden tüm makinenin içini ovalayarak silebilirsiniz. Bulaşık makinesinin tüm tel raflarını çıkartarak daha kolay bir biçimde içini temizleyebilirsiniz.
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3. KAPI CONTASINI TEMİZLEMEK
Bulaşık makinesinin kapısındaki contalarda rutubet ve kir birikebildiğinden bunu da yıkayabilirsiniz.
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4. SİRKEYLE KOKUYU GİDERMEK
Boş bulaşık makinesinin üst rafına 1 su bardağı damıtılmış beyaz sirkeyi yerleştirebilirsiniz. Sirke kokan bir gıda olsa da içerisindeki asit en güçlü koku gidericilerden biridir ve sirke kuruduğunda kokusu kaybolduğundan dolayı makinenizi tam programda çalıştırarak sirkeyle temizleyebilirsiniz.
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5. KARBONAT KULLANMAK
Sirkenin yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız bulaşık makinesinin alt kısmına 1 su bardağı karbonat dökebilirsiniz. Sirkeyle yıkadıktan sonra karbonatla durulamak bulaşık makinesinin temizlenmesine daha iyi yardımcı olabilir. Karbonatın erimesi için bulaşık makinesini en kısa programda en yüksek sıcaklıkta çalıştırmalısınız.
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6. TAHLİYE HORTUMUNU KONTROL ETMEK
Tahliye hortumunda tıkanıklık varsa makinede kokuya sebep olabilir. Özellikle yıkama programının bitiminde makinenin altında su kalıyorsa bu durumu control edebilirsiniz.
Kaynak: Wiki How, Reviewed, Repair Clinic