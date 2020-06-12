Mustafa Yılmaz ve Doğuş bir numaraya çıktı - Magazin haberleri

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Sanatçı Mustafa Yılmaz, Doğuş imzası taşıyan beş şarkılık 'Duy' isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanırken, Yılmaz'ın çıkış şarkısı olan 'Keşke', YouTube'da aynı gün 2,5 milyon tıklanmayı geçti. Yılmaz'ın 'Keşke' şarkısı aynı zamanda dünya şarkı sıralamasında da 1 numarada yer aldı.

Mustafa Yılmaz, duygularını "Beni keşfeden Doğuş'a çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğumda en büyük destek onlardan geldi. Müzikseverlerin ve kitlemin bana gösterdiği ilgiden de oldukça memnunum. Demek ki doğru bir iş yaptık. Gururlanmamak elde değil" sözleriyle dile getirdi.