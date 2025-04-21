Mustafa Yılmaz’dan slogan gibi şarkı: 'Düşman Başına'

Mustafa Yılmaz, yönetmenliğini Hayrettin Güneş’in üstlendiği, 'Düşman Başına' adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

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Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı çıktığı andan itibaren sosyal medya ve dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Uzun süredir üzerinde çalışılan şarkı Almanya’da yaklaşık 2 haftalık bir çekim süreciyle tamamlandı. Şarkıcıya klipte geniş bir cast ekibi eşlik etti.

Yeni çalışmasıyla ilgili konuşan Mustafa Yılmaz; "Düşman Başına' klibinde ki sloganımız: Önyargıyla sevdaya engel olmayın… Aşkı susturmak, bir hayatı susturmaktır! Bu sadece bir klip değil; bu bir hikâye. İçinde aşk var, önyargı var, gerçek hayattan izler var. Aylar süren bir ön hazırlık süreci geçirdik. Senaryosunu yazdık, çizdik, defalarca revize ettik. Hatta çekim gününde bile senaryonun bazı bölümlerini değiştirdik. Çünkü bizde duygu spontane çıkıyor. Çünkü biz, içimizde ne varsa onu yansıtmak istedik” dedi.