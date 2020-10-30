Gün, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Ramo' günü...
'Ramo', yine soluk soluğa izlenecek yeni bölümüyle bugün saat 20'den itibaren ekranlara yansıyacak. BKM'nin yapımcısı, M. Çağatay Tosun'un yönetmeni, Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın senaristi olduğu 'Ramo'da başrolleri Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek ve Efsane Odağ paylaşıyor.
'Ramo'da 'Doğu' karakterini canlandıran Mustafa Yıldıran, dizinin kadrosuna dahil olma sürecini "Benimle görüşmek istediklerini öğrenince sevindim" sözleriyle anlatırken canlandırdığı 'Doğu'yu "Sahada tam bir uzman. Tüm olasılıkları düşünerek hareket etmeyi öğrenmiş bir iş bitirici" sözleriyle yorumladı. Yıldıran, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.
Oyunculuk size ne ifade ediyor?
Bir derya deniz, uçsuz bucaksız. Kaz kazabildiğin kadar. Ucunu bulana aşk olsun.
'Ramo'nun kadrosuna dahil olma sürecinden söz edebilir misiniz?
'Ramo', geçen sezondan bildiğim, vakit buldukça takip ettiğim kaliteli bir işti. Benimle görüşmek istediklerini öğrenince sevindim. Görüşme çok sıcak, samimi ve güzel geçti. Proje, zaten hoşuma gidiyordu. Yönetmenimiz M. Çağatay Tosun ustam ve BKM beni hepten heyecanlandırdılar ve nasibimizde varmış, oldu. Güzel de oldu.
'Ramo'nun kadrosuna dahil olmak size neler hissettirdi?
Söylediğim gibi zaten heyecanlıydım ve iyi isimler, ustalarla çalışacak olmam 'keyiften yeme de yanında yat' cinsindendi. Çok uyumlu ve işinin ehli bir ekiple yola çıkmak, hem işimizin, üstümüze düşen görevin zorluğu, hem de bu yoldan öğreneceklerim açısından paha biçilmezdi.
Canlandırdığınız 'Doğu'yu analiz edebilir misiniz?
'Doğu, sahada tam bir uzman. Tüm olasılıkları düşünerek hareket etmeyi öğrenmiş bir iş bitirici. Doktor olmayı hayal eden, gelecek vaat eden bir gençken annesini mezara babasını hapse uğurluyor. Bunun sonucunda da hayatı bir anda değişiyor. 'Cihangir' yanına alıp yetiştiriyor, çocuklarından ayrı tutmuyor. O kaybolmuş halinden çekip alarak bugünkü adam olmasına vesile oluyor. Bu yüzden 'Doğu' babası yerine koyduğu 'Cihangir'e tam biat etmiş durumda. Beraber büyüdüğü 'Nehir'e âşık. Çektiği acılar, çok genç yaşta gördükleri, onu yenilmez korkusuz ve duygularına kapılmayan bir makine haline getiriyor. Şiddetten zevk alan biri değil, her şeyi görev olarak görüyor ve 'Cihangir' istediği için yapıyor. Kendi isteğiyle yaptığı hiçbir şey yok. Bu zincirlerinden kurtulup sırları öğrenirse neler olacağını bilmiyorum ama çok heyecanlanıyorum.
'Ramo'nun kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını umarsınız?
Bu projedeki görevimi layıkıyla yerine getirebildikten sonra kariyerimde de bunun karşılığı zaten olacaktır. İşimi hakkıyla yapmaktan başka bir düşüncem yok. Şimdiye kadar hep öyle oldu, bundan sonra da devam edecek. Daha yolun başındayım, bize yürümeye yol lazım.
'Ramo'da mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti nedir?
İnsan, her işte inanılmaz şeyler öğreniyor. Adım adım kapasitemize göre alacağımızı alıyoruz. Bu serüven de henüz yeni başladı, 'Haydi bakalım devam' diyebilirim.
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