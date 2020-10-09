'Ramo kariyerim için çok önemlidir' 0:00 / 0:00

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Ramo' için 'Hasan'ı canlandıran İlker Aksum, görüşlerini "Uzun zamandan sonra bir diziye sıfırdan başlıyorum. Bu, benim ve kariyerim için çok önemli. Burada ekibimizin ve şirketimizin Türkiye'nin en iyilerinden olması beni ikna etti ve biliyorum ki bunun sonuçlarını alacağız. Ve zaten alıyoruz" sözleriyle dile getirdi. Aksum, Habertürk'e verdiği röportajda mesleği adına kendini geliştirme metotlarını 'Disiplin, fiziksel olarak kendine iyi bakmak, yılmamak, pes etmemek, küsmemek ve pozitif olmak' olarak sıraladı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

İlker Aksum...

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Ramo'da, Adanalı, enerjik, ailesine düşkün, her türlü zorluğun içine girebilecek bir karakter olan 'Hasan'ı canlandırıyor. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ile Birol Tezcan'ın üstlendiği Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği 'Ramo'da Esra Bilgiç, Olgun Şimşek,İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor. Her cuma günü saat 20'de SHOW TV ekranlarına yansıyan 'Ramo'nun bu haftaki bölümünde de gelişen olaylar yine nefesleri kesecek.

Kariyerini "Allah'aşükür, her tür projede rol aldım. Çok mutlu olduğum projeler oldu. Ama benim için en önemlisi çalıştığım işin keyifle bir şeyler katarak ve katkı alarak olması. Bunlardan sonuncusu 'Ramo'dur" sözleriyle ifade eden İlker Aksum,Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Ramo' sizin için ne ifade ediyor?

Uzun zamandan sonra, bir diziye sıfırdan başlıyorum. Bu benim ve kariyerim için çok önemli. Burada ekibimizin ve şirketimizin Türkiye'nin en iyilerinden olması beni ikna etti ve biliyorum ki bunun sonuçlarını alacağız. Ve zaten alıyoruz, halkımız bizi bırakmadı. 'Ramo' benim için böyle bir projedir. Kariyerim için çok önemlidir.

Canlandırdığınız 'Hasan'ı analiz edebilir misiniz? 'Hasan’ın size, sizin 'Hasan'a katkılarınız nelerdir?

'Hasan'; Adanalı, enerjik, ailesine düşkün, her türlü zorluğun içine girebilecek bir karakter. Özellikle eşi ve çocuklarına çok düşkün. 'Ramo' ise onun idolü. 'Hasan', senaristlerimiz tarafından çok iyi yazılan bir karakterdir. O kadar mutluyum ki ben 'Hasan'a, 'Hasan' bana her türlü açarı veriyor, tabii. Ki yönetmenimizin buna müsaade etmesiyle halkımız 'Hasan'ı kabul ediyor. Ben de 'Hasan' ile çok mutluyum, inşallah hep böyle gidecek ve seyircimizin yüzünü kara çıkartmayacağım. Beni seyretmeye devam etsinler.

Çocukluğunuzda sizi oyunculuğa yönlendiren etmen ne oldu?

12-13 yaşımdan beri oyunculukla yoğrulacağımı ve oyunculuk yapacağımı biliyordum. Biliyordum ki oyunculuk benim hayatım olacaktı. Oysaki babam benim pilot olmamı istiyordu. Her baba - oğul ilişkisi gibi o da benden kahramanca işler yapmamı bekliyordu ama ben oyunculukla kendi kahramanlarımı yaratmayı seçtim. Bunun için çok çalıştım, eğitimimi tamamladım ve mücadeleye hâlâ devam ediyorum. Öğrenim, eğitim hiç bitmez.

Oyunculuk, size ne ifade ediyor?

Şehvet, hırs, iddia, inat, disiplin ve başarı... İnşallah! Bunu da başardığımı düşünüyorum.

26 yıllık kariyerinize dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz?

Mutluluk, pişmanlık, yalnızlık… Ama her şartta ayağa kalkıp devam etmek, her durumda mesleğini en iyi şekilde icra etmek ve bunun getirdiği haklı gurur.

Sinemada da TV'de de ödüller kazandınız. Ödül konusunda nihai hedefiniz nedir?

Size bir şey anlatacağım; ödül almadığım dönemler oldu. Gençtim ama çok iyi işler yapıyordum. Neden ödül alamadığımı anlayamıyordum, sonra bir yönetmenim bana dedi ki "Stanley Kubrick hayatı boyunca ödül alamadı." Bu beni çok rahatlattı. Çünkü benim için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetmeni Stanley Kubrick'tir. Böyle düşünürken 2001'den itibaren almadığım ödül kalmadı. Bu piyasanın bana verdiği bir değerdir, teşekkür ederim.

Komedi, dram, drama, aksiyon... Oyunculuk portföyünüzde her türden yapım bulunuyor. Hikâye olarak hayalinizi süsleyen yapım nedir? Mesleğiniz adına kendinizi geliştirme metotlarınız nelerdir?

Allah'a şükür, her tür projede rol aldım. Çok mutlu olduğum projeler oldu. Ama benim için en önemlisi çalıştığım işin keyifle bir şeyler katarak ve katkı alarak olması. Bunlardan sonuncusu 'Ramo'dur. Mesleğim adına kendimi geliştirme metotları şöyle; disiplin, fiziksel olarak kendine iyi bakmak, yılmamak, pes etmemek, küsmemek ve pozitif olmak. Merak etmeyin bunlar yetecektir.

Pandemiden edindiğiniz öğreti nedir?

Pandemide herkes gibi bende biraz özüme ve içime dönmeye fırsat buldum ama benim için en üzücüsü yaşanan kayıplar oldu. Bu süreçteki azimleri için sağlık personellerimizin her birine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tüm izleyicilerimize keyifli, sağlıklı, huzurlu zamanlar diliyorum.



