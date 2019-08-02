02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.
"BU ŞARKILAR HEP AŞKLA YAZILDI"
Sahneden dinleyenlerine seslenen Sandal, "Yıllar sonra hepinizle burada, Harbiye'de tekrar bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu akşam çok samimi ve içten bir akşam olsun istiyorum. Kendinizi bana bırakın, bugün bizi burada buluşturan şey aşk. Bu şarkılar hep aşkla yazıldı" diyerek 'Aya Benzer' şarkısıyla seyircisini selamladı.
"YILLARCA BUNUN HAYALİNİ KURDUM"
İki Tas Çorba şarkısını seslendirdiği an sahneye bir tas çorba servis edildi. Sandal, "Yıllarca bunun hayalini kurdum. Bu şarkıyı seslendirdiğim zaman hep rüya gibi bir kız gelsin sahnede bana çorba versin diye düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş" diye konuştu.
90'lardaki şarkıların yerinin bir başka olduğunu dile getiren Sandal, "İnsanlar ne zaman kaliteli müzik dinlemek isteseler 90'lardaki parçalara ihtiyaç duyuyorlar. Şimdiki şarkılar şarkıcık; bir süre sonra unutuluyor, tık diye iniyor" diye konuştu.
"HER ŞEY YALAN, ŞARKI GERÇEK"
Özel tasarım ceketiyle sahneye çıkan popçu, bir süre sonra ceketini çıkartıp, "Her şey yalan, şarkı gerçek" yazan baskılı tişörtüyle şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere, gelenler arasında sanat camiasından ünlü isimler de vardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!