"MİDEMİ BULANDIRAN ŞEYLER VAR"

Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.

Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz.