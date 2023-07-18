Mustafa Sandal'dan 'İsyankâr' isyanı

REKLAM advertisement1

Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman'a isyan etti. Sandal'ın isyan etmesinin nedeni 'İsyankâr' adlı şarkısının müziklerini kendisinden izinsiz kullanması.

Bir takipçisinin mesajı sayesinde 'İst Mir Egal' adlı şarkıdan haberdar olduğunu söyleyen Mustafa Sandal, konuyla ilgili şunları söyledi: Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! (Avukatım ilgilenecek)

Payman