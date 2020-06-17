Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı olan M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KİMDİR?

Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu (d. 22 Kasım 1955, Ankara) Aslen Kayserili olan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 Oda ve Borsayı ve 1,5 milyon üyeyi kapsayan, iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Başkanı'dır.

Liseyi TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır.

İş hayatına aile şirketinde başlayan Hisarcıklıoğlu, günümüzde yapı malzemeleri, inşaat, ihracat-ithalat, yatırımlar, arazi ıslahı, gıda ve otomotiv sektörü gibi alanlarda faaliyet gösteren Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

1992 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliğine seçilen Hisarcıklıoğlu, bir yıl süren Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 2001 yılında yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve gelmiş ve 2002, 2005, 2009 ve 2013 yıllarında yeniden TOBB Başkanı seçilmiştir.